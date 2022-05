Sorpreso a rubare, fa cadere carico per seminare i carabinieri: paura in provincia di Napoli

Ieri pomeriggio i carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per rapina impropria Vincenzo Birra, 59enne napoletano. E’ stato notato questa notte a bordo di un furgone nel cui cassone c’era materiale edile rubato poco prima in un cantiere nelle vicinanze. Sorpreso dei carabinieri è fuggito ma prima ha fatto in modo che il carico cadesse in strada e ostacolasse gli inseguitori. Birra ha poi abbandonato il furgone ed è stato rintracciato a Pianura, nel quartiere di residenza. E’ stato portato in carcere, il veicolo sequestrato.