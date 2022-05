Spari davanti al bar a Qualiano, interrogatorio finito per Bevilacqua

Interrogatorio finito per Bevilacqua, l’uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio plurimo, detenzione e porto di arma comune da sparo e rapina aggravata emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Ora è stato portato in carcere a Poggioreale. Difeso dall’avvocato Nunzio Mallardo, durante l’interrogatorio di garanzia Bevilacqua ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto sei bossoli cal. 9×21. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai militari Bevilacqua aveva un coltello e lo ha utilizzato per minacciare un vigilante e portargli via la pistola.

La dinamica del raid avvenuto a Qualiano

Non è stata ancora definita data per udienza.

Cosa è successo fuori al bar a Qualiano

Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata poi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune persone davanti ad un bar. È successo a Qualiano, in via Rosselli. A pochi minuti dalla mezzanotte. Marco Bevilacqua, 37 anni, di Torre Annunziata ma residente proprio a Qualiano, aveva un coltello e lo ha utilizzato per minacciare un vigilante e portargli via la pistola. In sella a una bici elettrica ha poi esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro alcuni ragazzi in sosta davanti al bar “Nirvana Spritz” di Qualiano. Ne ha colpiti quattro, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno è stato dimesso, l’altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano (guidati dal capitano Andrea Coratza), insieme a quelli della stazione di Qualiano, sono riusciti in pochissimo tempo a dare un volto all’uomo che avrebbe premuto il grilletto e lo hanno rintracciato questa mattina intorno alle 6.30. Continuano le indagini per chiarire dinamica e motivazioni. I feriti sono Nicola D.P. (2002), Michele D.P. (2004), Bernardo F. (2004) e Castrese D. (2003).