Carmen Borriello, milioni di visualizzazioni su TikTok per la festa trash: l’annuncio del sesso del bimbo e il 18esimo compleanno

Ha fatto il boom di visualizzazioni su TikTok la diretta del gender reveal, ossia l’evento per svelare il sesso del nascituro di Carmen Borriello, giovane figlia di Vera e Sasy.

L’annuncio di Carmen il 22 novembre

Carmen, lo scorso 22 novembre, ha annunciato di essere incinta di Kekko, con cui però ha litigato La relazione tra i due però ha avuto innumerevoli alti e bassi, fino a quando, poco prima prima del periodo natalizio, c’è stata la separazione con seguito di polemiche tra le due famiglie.

Carmen ha unito la festa del suo 18esimo compleanno con quella del gender reveal.

Baby shower e festa del 18esimo nella stessa giornata

Nel video su TikTok si vede Carmen sfilare nella sala in un abito sirena verde acqua percorso da ricami, trasparenze e brillantini. Poco dopo sale sul palco il cantante neomelodico Mario Forte che ha proposto il dolcissimo brano “Sarà lui? Sarà lei? “

Vicono al cantante si sono posti la ragazza con i genitori e verso metà canzone ecco una pioggia di coriandoli e palloncini di colore azzurro. Il sesso è rivelato: Carmen avrà un maschietto. In seguito mentre il cantante sta ancora facendo la sua esibizione alle spalle lo schermo si illumina ed esce il nome Salvatore. E’ il nome del padre di Carmen e anche quello che la ragazza darà a suo figlio, proprio in onore del suo papà. All’evento hanno partecipato in diretta oltre 100 persone.