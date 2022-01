Caro tamponi, blitz all’Ordine dei Farmacisti di Napoli: “La salute non è un privilegio”

Un blitz di attivisti, studenti, precari, lavoratori all’Ordine dei Farmacisti di Napoli con sede in via Toledo contro il caro tamponi. L’azione dimostrativa questa mattina, nei fatti il preambolo della manifestazione in programma venerdì prossimo dalle ore 17 in piazza del Plebiscito.

«Con l’ultimo decreto del governo le Asl – spiegano i promotori dell’iniziativa di questa mattina – hanno appaltato in pratica a Farmacie e centri privati la gestione della pandemia». Tutto ciò viene definito «una vergogna. Mentre il presidente dell’ordine dei farmacisti di Napoli, che è pure assessore comunale (Vincenzo Santagada ndr.), ha saputo solo garantire test gratuiti a consiglieri comunali e giunta come captatio benevolentiae».

La richiesta è quella di attenzione in favore di chi ha meno con tamponi e mascherine Fpp2 gratis. I protagonisti del blitz di questa mattina aggiungono: «I precari, gli studenti, le famiglie non possono sostenere i costi necessari a tutelare la propria salute». Nel mirino anche la sanità campana definita «disastrata» con «ricoveri ordinari già bloccati» che cozza con «la pandemia dichiarata dal governo finita per decreto».