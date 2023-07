Carta spesa, il Comune di Napoli contatta le 30mila famiglie beneficiarie

PUBBLICITÀ

Dal giorno 24/07/2023 partiranno le comunicazioni alle famiglie beneficiarie della Carta Solidale INPS. La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l’ammissione al beneficio. Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune, non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio.

Le famiglie beneficiarie di tale misura sono 31.307 e sono individuate dall’INPS sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto 18 aprile 2023. In particolare la graduatoria è così composta:

1. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 2023 e il 31/12/2009 sono i primi in graduatoria.

2. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 30/12/2009 e il 31/12/2005 sono i successivi in graduatoria.

3. L’ultima parte della graduatoria è stata redatta in base alla numerosità componenti DSU non inferiore a 3 in ordine di ISEE crescente e data di nascita dei tre componenti più giovani

IN BASE ALLE CARTE ASSEGNATE AL COMUNE DI NAPOLI SONO RIENTRATI TUTTI I NUCLEI IN POSSESSO DEI REQUISITI CHE RIENTRANO NEI PRIMI DUE GRUPPI E SOLO I NUCLEI CON ISEE INFERIORE A € 4.003,00 DEL TERZO GRUPPO.

Sono stati esclusi da INPS tutti coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, nonché tutti coloro che non sono residenti a Napoli.

ESCLUSIVAMENTE dal giorno 21/08/2023, in caso di mancato ricevimento della comunicazione che perverrà per posta prioritaria, sarà possibile recarsi presso gli uffici del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, siti in via Salvatore Tommasi n. 19, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per ritirare la copia della comunicazione.

Non si forniranno informazioni telefoniche

E’ possibile sapere se si è beneficiari della misura mandando una email all’indirizzo [email protected] o una pec all’indirizzo: [email protected], corredata da documento di riconoscimento. Non verranno prese in considerazione email o pec prive del documento di riconoscimento.

AVVISO SU ESCLUSIONI

Trattandosi di procedura interamente gestita da INPS, si comunica che il Comune di Napoli non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio. L’unico onere a carico di questo Ente è la comunicazione ai destinatari riguardante l’ammissione al beneficio.

L’importo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità definiti nel dettaglio dal decreto attuativo:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

pescato fresco;

latte e suoi derivati;

uova;

oli d’oliva e di semi;

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

paste alimentari;

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

farine di cereali;

ortaggi freschi, lavorati;

pomodori pelati e conserve di pomodori;

legumi;

semi e frutti oleosi;

frutta di qualunque tipologia;

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

lieviti naturali;

miele naturale;

zuccheri;

cacao in polvere;

cioccolato;

acque minerali;

aceto di vino;

caffè, tè, camomilla.