Follia al Vecchio Pellegrini, schiaffi e pugni a un’infermiera poi tenta di strangolarla

Prende a schiaffi e pugni un’infermiera, poi tenta di strangolarla. Ha dell’assurdo quanto accaduto questa mattina al pronto soccoroso dell’. A raccontare l’episodio è l’

“Quando il drappello non c’è……i topi ballano. Tenta di strangolare l’infermiera“ Asl Napoli 1: aggressione n.38 del 2023 (58 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno). Scene di ordinaria follia presso il Vecchio Pellegrini di Napoli dove stamane al pronto soccorso una infermiera, mentre assisteva il medico in una sutura, viene presa a schiaffi e pugni da una paziente senza giustificato motivo. Alla fine della scarica di colpi tenta di strangolarla e la spinge al suolo. Da quanto apprende NTI sembrerebbe che la paziente sia assidua frequentatrice del nosocomio per le sue crisi di ansia ricorrenti. Tutto questo è successo prima che entrasse in servizio il drappello di polizia. PER QUESTO MOTIVO SOTTOLINEAMO LA NECESSITÀ DI UN DRAPPELLO DI POLIZIA H24 PER TUTTI I PRONTO SOCCORSO ITALIANI!!!!!”.