Terremoto al centro di Napoli, libero il ras Caldarelli delle Case Nuove

Una notizia destinata a sconvolgere gli equilibri, fin qui fragilissimi, della mala del centro storico. Questa volta l’epicentro dell’ennesimo terremoto giudiziario è la zona delle Case Nuove, dedalo di vicoli a ridosso di via Marina. Raffaele Caldarelli, ras della zona, è tornato completamente a piede libero. Come riportato nei giorni scorsi da Il Roma Raffaele Caldarelli, nonostante i pesanti precedenti penali (una condanna a 5 anni per racket e un’altra a 8 anni per associazione mafiosa) ha saldato il proprio debito con la giustizia e per questo motivo il tribunale ha deciso di revocargli la misura della casa lavoro. Resta su di lui la misura della libertà vigilata.

L’articolo precedente sulle Case Nuove: i domiciliari per il ras Papi

Ha ottenuto i domiciliari presso una comunità terapeutica. Ha lasciato così il carcere di Poggioreale, dove era detenuto fino a qualche giorno fa, Elio Papi indicato come facente parte di un gruppo dedito al traffico di droga nella zona delle Case Nuove e arrestato nel corso di un blitz della squadra mobile lo scorso febbraio. Il tribunale del riesame di Napoli ha dunque pienamente accolto il ricorso degli avvocati Luigi Poziello e Carlo Ercolino predisponendo il trasferimento in comunità.

Il blitz delle Case Nuove

Le indagini permisero di ricostruire le dinamiche di contrapposizione tra il clan camorristico Caldarelli, radicato nel rione urbano delle Case Nuove e alleato al clan Mazzarella, e il clan Rinaldi, radicato nel quartiere confinante di San Giovanni a Teduccio e intenzionato a espandersi agendo sotto l’influenza dello storico cartello della criminalità organizzata chiamato Alleanza di Secondigliano. Le indagini della Squadra mobile di Napoli, coordinate dalla Dda, consentirono di far luce su un gruppo organizzato attivo nell’area delle Case Nuove, zona popolare del quartiere Mercato nel centro storico di Napoli.