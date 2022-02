Covid in Campania, ancora oltre 10mila positivi ma calano le terapie intensive: il bollettino

Sono 10.178, in Campania, i neo positivi al Covid su 77.974 test esaminati. In leggero rialzo l’indice di contagio che passa dal 12,85% di ieri al 13,05% di oggi. Aumenta il numero delle vittime: 20 nelle ultime 48 ore; 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali cala il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, 84 mentre ieri erano 90; aumentano, invece, i ricoveri ordinari che arrivano a 1354 (+9 rispetto a ieri).

«Il Covid si prende una tregua, può seguire la fine della pandemia»: le previsioni dell’Oms fanno sperare

La situazione del Covid in Europa è in una sorta di “tregua” alla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Lo dice l’Oms Europa.

A due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, l’Europa potrebbe presto entrare in un “lungo periodo di tranquillità“ grazie agli alti tassi di vaccinazione, alla variante Omicron più mite e alla fine dell’inverno.

“Questo contesto, che non abbiamo mai sperimentato finora in questa pandemia, ci dà la possibilità di un lungo periodo di tranquillità“. Lo ha affermato il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge, che poi continua. “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta di tregua che potrebbe portare ad una pace duratura”. (ANSA)