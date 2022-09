Cadono calcinacci, Castel dell’Ovo chiude a tempo indeterminato

Cadono calcinacci e Castel dell’Ovo chiude di nuovo a tempo indeterminato. Una vera e propria doccia fredda per i turisti, visto che sono state sospese tutte le attività in programma e gli eventi in calendario.

Già pochi mesi fa, dal 14 aprile al 6 maggio, il Castello era stato chiuso a causa della fragilità della struttura. A quanto pare, non sono bastati i lavori di messa in sicurezza. Ora il monumento affronterà una nuova ristrutturazione per tornare fruibile senza mettere a rischio l’incolumità dei visitatori.