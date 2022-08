Champions League. Napoli nel gruppo A con Ajax e Liverpool e Rangers

Il Napoli torna in Champions e per la settima volta nell’era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi. Le ultime due stagioni piuttosto deludenti in Europa hanno però fatto scendere il ranking del club azzurro (che tiene conto degli ultimi 5 anni) a quota 66.000 (ovvero il 25esimo posto in Europa) e nella prossima stagione non basterà per la seconda fascia. Il Napoli di Spalletti al sorteggio dei gironi di oggi parte dalla terza fascia.

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atletico, Bayer Leverkusen, Brugge

Gruppo C: Bayern, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

Gruppo G: Man City, Siviglia, Borussia, Copenaghen

Gruppo H: Psg, Juventus, Benfica, Maccabi

1 UEL Eintracht

2 Man City

3 Real Madrid

4 Milan

5 Bayern

6 PSG

7 Porto

8 Ajax

SECONDA FASCIA

1 Liverpool 134.000

2 Chelsea 123.00

3 Barcellona 114.000

4 Juventus 107.000

5 Atletico 105.000

6 Siviglia 91.000

7 Lipsia 83.000

8 Tottenham 83.000

TERZA FASCIA

1 Borussia 78.000

2 Salisburgo 71.000

3 Shakhtar 71.000

4 Inter 67.000

5 Napoli 66.000

6 Benfica 61.000

7 Sporting 55.500

8 Bayer Leverkusen 53.000

QUARTA FASCIA

1 Rangers 50.250

2 Dinamo Zagabria 49.500

3 Marsiglia 44.000

4 Copenaghen 40.500

5 Brugge 38.500

6 Celtic 33.000

7 Viktoria Plzen 31.000

8 Maccabi Haifa 7.000