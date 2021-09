Non il migliore dei modi per festeggiare i tre anni di matrimonio, ma anche per Fedez e Chiara Ferragni non può essere sempre tutto rosa e fiori, a dispetto di quello che si vede quotidianamente sui social. Il settimanale “Chi” li ha infatti paparazzati a bordo dello yacht durante le ultime vacanze e in mare aperto durante un’accesa litigata.

Un momento di vera vita quotidiana, condito da quegli alti e bassi che caratterizzano ogni coppia. E non importa se sono i ‘Ferragnez‘, quando la “brocca” parte c’è poco da fare. La coppia discute animatamente e tra le onde va in scena un siparietto immortalato dalle fotocamere. I movimenti sono chiari e la tensione è alle stelle, tanto che poi Chiara si lascia andare anche alle lacrime. Dopo le urla, la strada verso la riappacificazione è lunga. Fedez resta in cabina per quasi due giorni e solo al rientro a Milano ritorna la pace.

“Pazzesco che siano già passati tre anni dal nostro matrimonio – dice Chiara Ferragni ricordando che il 1° settembre del 2018 in Sicilia sono convolati a nozze – sono super emozionata. Fedez mi sta preparando una sorpresa, vedremo”.

Pace fatta: il post di Fedez per Chiara Ferragni su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez, tappa a Capri col mega yacht: tuffi e spaghetti al pomodoro [ARTICOLO 26 AGOSTO 2021]

Prosegue la vacanza di Chiara Ferragni e Fedez nel golfo di Napoli: dopo la tappa ischitana, impreziosita da uno shooting nella ricercata oasi mediterranea del Mezzatorre Resort & Spa, la coppia più social d’Italia si è spostata in queste ore a Capri. Dove ha scelto lo stabilimento balneare La Fontelina per qualche ora di relax, con romantico tuffo vista Faraglioni e spaghettino al pomodoro (viva la semplicità) nell’incanto di Marina Piccola. Il tutto, ça va sans dire, ampiamente documentato sul profilo Instagram di lei, incontrastata regina delle influencer made in Italy.

Chiara Ferragni e Fedez sbarcano a Capri

Un tuffo a Ischia, uno spaghetto al pomodoro e la serata a Capri, momenti tutti immortalati come sempre sui social sia di Chiara che di Fedez. Immancabile la foto sull’ “outfit of the day”, ma quello scelto per la serata a Capri non è piaciuto proprio a tutti i suoi follower.

Capelli raccolti, trucco glam, jeans a vita alta e un corsetto argentato in tricot, Chiara Ferragni è pronta a incantare l’isola, ma la scelta del “reggiseno”, ha fatto discutere generando non poca ironia. C’è chi ha scherzato dicendo «sembrano le presine per la cucina », oppure «ho un set di sottobicchieri uguali». Che piaccia o no la Ferragni come sempre sa come far parlare di sè e c’è da scommeterci, anche questo outfit farà tendenza!

Mega yacht a largo del Golfo di Napoli

La coppia più degna dell’etichetta “influencer” del globo sceglie Napoli per le vacanze di fine estate. Un soggiorno tra Capri e Ischia quello di Chiara Ferragni e il marito Fedez, avvistati a largo del Golfo di Napoli da molti curiosi. La coppia, in viaggio su un mega yacht, ha annunciato stesso dai social l’itinerario del loro soggiorno campano.

Presenti oltre alla coppia anche i figli e le sorelle della regine delle influencer, Valentina e Francesca Ferragni, accompagnati dai compagni Luca Vezil e Riccardo Nicoletti.