Giugliano, doppia operazione della Municipale: 3 camion multati allo Stir, pescheria abusiva sanzionata per 5mila euro

Tre camion multati all’esterno dello Stir di Giugliano. Questo il primo bilancio dei controlli effettuati stamattina dalla polizia municipale di Giugliano, diretta dal Comandante Luigi Maiello, all’esterno dell’impianto. Una puzza tremenda ha invaso ieri il comprensorio giuglianese. In molti si sono visti costretti a chiudersi dentro per non sentire la puzza. “Basta, non ce la facciamo più. Bisogna fare qualcosa”, il grido comune sui social. Già ieri sera il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, insieme ad alcuni attivisti, si è recato presso la caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. E dalle prime ore dell’alba la Polizia municipale di Giugliano sta controllando tutti i mezzi che trasportano rifiuti e che arrivano sul nostro territorio per scaricare allo Stir di Giugliano. A seguito dei controlli gli agenti della municipale hanno sanzionato 3 camion per irregolarità con i documenti dei mezzi.

Inoltre i caschi bianchi hanno anche effettuato un servizio specifico a Licola Mare dove hanno elevato diverse multe per violazione del Codice della Strada e sequestro merce ad una pescheria abusiva. All’attività elevata una multa da 5000 euro per la vendita del pesce con confisca e distruzione della merce.

I controlli a tutela dell’ambiente e della salute, assicurano dall’Amministrazione, continueranno anche nei prossimi giorni.