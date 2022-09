Choc a Napoli, 23enne accoltellato durante un tentativo di rapina

Verso le 5.30 i Carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti all’ospedale Pellegrini su richiesta del personale sanitario per una persona ferita. Poco prima un 23enne incensurato del quartiere Arenella si era presentato al pronto soccorso ferito da arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane mentre si trovava a via Girolamo Santacroce veniva avvicinato da alcuni individui in sella ad uno scooter che tentavano di rapinarlo. Uno di questi avrebbe estratto un coltello ferendolo all’avambraccio sinistro. Il 23enne è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Vomero impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.