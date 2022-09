Turista rapinata del Rolex, ordinanza per il ras degli Elia: si cercano i complici

E’ accusato di aver strappato un orologio di valore dal polso di una turista americana lo scorso 8 luglio. La donna, in quell’occasione, subì lo scippo di un Rolex del valore di quasi 9mila euro. E così la polizia ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Enzo Di Mauro, conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di Crauc e soprattutto ritenuto vicino al clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia. Secondo il racconto fornito dalla vittima agli agenti il raid si è consumato tra via della Solitaria e via Serapide: la donna è stata braccata da dietro da due balordi giunti su uno scooter.

In pochi secondi uno di loro le afferra il polso e le ha strappato con violenza il prezioso orologio Rolex, per poi dileguarsi. Il marito della 53enne nel frattempo si era scagliato contro il complice, ma anche quest’ultimo alla fine era riuscito a far perdere le proprie tracce. In poche ore gli investigatori sono risaliti a Di Mauro e nei giorni scorsi, come anticipato da Il Roma il Riesame ha anche confermato la permanenza in carcere dell’uomo indicato come uno dei fedelissimi della paranza guidata dall’ex giovane ras Renato Elia.