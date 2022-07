Colpo di scena nella camorra di Napoli est, scarcerato noto ras

Rischia di essere un vero e proprio terremoto giudiziario la notizia giunta nelle scorse ore. Il riferimento è alla scarcerazione di Christian Marfella, 28 anni. Il giovane ras del Lotto 0 di Ponticelli, è figlio del ras di Pianura Giuseppe Marfella, detto ’o percuoco, o Peppe ’a Maddalena e di Teresa De Luca Bossa. Ha ottenuto gli arresti domiciliari su decisione del tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria dopo l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Mario Fortunato.

Marfella ha scontato oltre dieci anni mentre questa misura fa riferimento a reati compiuti quando era ancora minorenne. Christian è anche il fratello di Antonio De Luca Bossa, detto Tonino ’o sicc, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Luigi Amitrano, nipote dei boss Sarno, rimasto ucciso il 25 aprile 1998 a Ponticelli a seguito dell’esplosione dell’auto a bordo della quale viaggiava.

Poche ore fa un’altra sparatoria a Ponticelli

Non si ferma l’ondata di camorra. Spari, proiettili che ‘volano’ da una parte all’altra, feriti e quando va peggio anche morti. L’ultimo raid c’è stato a Ponticelli, teatro di un agguato a colpi di pistola. Un 28enne è stato ferito con un colpo di pistola che lo ha colpito alla schiena. Gli spari in via Cleopatra, dove alcuni presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. E’ stato subito trasportato a Villa Betania dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il soggetto colpito è Francesco Sorrentino, 28enne di Ponticelli, è stato colpito alla schiena e trasportato all’Ospedale Villa Betania. Il giovane era in strada con degli amici: all’improvviso si è avvicinato un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di pistola. Indaga la polizia che ha trovato diversi bossoli calibro 7,65. Da ricostruire la dinamica ma anche il movente del raid.