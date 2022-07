Nuovo agguato a Napoli, giovane centrato alla schiena da colpi di pistola

Non si ferma l’ondata di camorra. Spari, proiettili che ‘volano’ da una parte all’altra, feriti e quando va peggio anche morti. L’ultimo raid c’è stato a Ponticelli, teatro di un agguato a colpi di pistola. Un 28enne è stato ferito con un colpo di pistola che lo ha colpito alla schiena. Gli spari in via Cleopatra, dove alcuni presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. E’ stato subito trasportato a Villa Betania dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il soggetto colpito è Francesco Sorrentino, 28enne di Ponticelli, è stato colpito alla schiena e trasportato all’Ospedale Villa Betania

Il giovane era in strada con degli amici: all’improvviso si è avvicinato un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di pistola. Indaga la polizia che ha trovato diversi bossoli calibro 7,65. Da ricostruire la dinamica ma anche il movente del raid.

Sabato di terrore e follia a Napoli, sparatoria in strada

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in viale Margherita, nel quartiere Ponticelli per quella che appare a tutti gli effetti una “stesa” di camorra. I proiettili hanno colpito due auto in sosta appartenenti a due incensurati. Non risultano feriti. A sparare, a quanto pare, alcune persone in sella a degli scooter. Sul posto, per i rilievi del caso, ci sono i carabinieri della stazione di Ponticelli e della Compagnia di Poggioreale che hanno rinvenuto un bossolo 9×19, 2 bossoli 9×21, 6 bossoli 6×35 e due frammenti di ogiva. In viale Margherita, anche una pattuglia della Polizia di Stato. I residenti hanno udito chiaramente l’esplosione dei proiettili, cosa che ha creato panico tra i presenti in strada e un fuggi fuggi generale. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per appurare la dinamica.

«Così non si può andare avanti. Ancora una volta il quartiere è oggetto di sparatorie in strada e, soprattutto, tra la gente. Il rischio che qualche innocente e chi non c’entra niente con dinamiche criminali venga colpito, resta alto. Le istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile devono intervenire e partecipare attivamente per ristabilire la legalità nel quartiere. Basta passerelle». A dirlo è Vincenzo Viola, presidente dell’associazione Vivendo Ponticelli che si mostra indignato.

Il presidente della Sesta Municipalità Ponticelli-San Giovanni-Barra Alessandro Fucito ricorda come «soltanto pochi giorni fa, ovvero il 20 giugno, abbiamo ribadito in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza (da noi organizzato su richiesta del Prefetto alla presenza di tanti), la necessità non rinviabile di un Piano straordinario di interventi sociali, di assetto urbano e di sicurezza da realizzare sul territorio municipale ed in particolar modo a Ponticelli illustrando le nostre proposte ed il lavoro in atto».