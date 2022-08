Cinque persone bloccate in ascensore a Mugnano, salvate dai vigili del fuoco

Momenti di paura per 5 persone rimaste bloccate per diverso tempo in un ascensore all’interno del noto condominio Bianco in via Aldo Moro a Mugnano. I fatti sono avvenuti nel fine settimana. Le 5 persone, tra cui una bimba di 14 anni, sono rimaste bloccate nell’ascensore. Inizialmente i condomini hanno tentato di aprire le porte ma non c’è stato nulla da fare, così si è resa necessaria la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto dopo poco sono giunti i pompieri del distaccamento di Scampia che hanno in breve tempo liberato le 5 persone. Per fortuna tutti erano in buone condizioni, nonostante il gran caldo e lo spavento. La 14enne stava per svenire ma anche lei si è ripresa mentre gli altri occupanti erano stati colti da crisi di panico. I protagonisti, a loro malgrado della vicenda, hanno voluto ringraziare i vigili del fuoco del distretto di Scampia per la tempestività e l’efficienza di un intervento