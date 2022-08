Investita e uccisa sul lungomare di Napoli: la tragedia di Elvira, morta come il fratello

Ieri notte è avvenuto un incidente mortale in via Caracciolo dove una 34enne è stata travolta da una motocicletta. Come riporta il Riformista Elvira Zriba ha perso la vita in ospedale dopo in seguito al violento incidente avvenuto sul lungomare. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli: troppo gravi le ferite riportate.

Anche il conducente della moto è finito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, sezione Infortunistica guidata dal capitano Antonio Muriano. Gli agenti partenopei dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Elvira lavorava in un bar a Mergellina. Pare fosse uscita a buttare la spazzatura alle 5 del mattino ed è stata investita.

La cognata le ha dedicato un post sui social: “A mia cognata… a quello che eri, a quello che resterai… non so spiegare a parole come mi sento! non eri solo mia cognata eri un amica una confidente è una zia magnifica, tra di noi non era sempre tutto roseo, ma il rapporto che avevamo noi due solo noi potevamo capirlo! elvi mi dispiace ma io non lo accetto , non ci credo che tu non ci sia più! eri piena di sogni irrealizzati piena di sofferenza! ma eri una gran lavoratrice, non davi mai niente per scontato, amavi così tanto la tua mamma i tuoi nipoti, hai sacrificato tutta la tua vita pur di far star bene gli altri… e mo chi glielo spiega a vincenzo che “a zii” come ti chiamava lui non c’è più, e non la rivedrà mai… io ti prometto che manterrò il tuo ricordo vivo, ti prometto che non smetterò mai di parlare di te a vincenzo! MI HAI SPEZZATO IL CUORE DAI UN ABBRACCIO A TUO FRATELLO E INSIEME DALL’ALTO PROTEGGETE LA VOSTRA MAMMA CIA A CAINATA MI”.

Questa è la seconda tragedia che colpisce la famiglia, infatti già il fratello Mustafà era stato investito e ucciso.

Fiaccolata a Napoli per Mustafha, il giovane papà investito e ucciso: «Vogliamo la verità»

Mustafha Zriba, morto a 36 anni vittima di un incidente stradale. Lo scorso 10 dicembre il giovane padre si trovava a piedi a Pianura quando è stato investito da un’automobile. Dopo l’incidente il pirata della strada non si è fermato a prestare i primi soccorsi: ricoverato in ospedale è deceduto dopo tre giorni dall’incidente. Mustafha era molto conosciuto nel quartiere, infatti, sono stati scritti tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Il 36enne lascia la compagna e i loro due figli piccoli.