Parte da Napoli per rubare un Rolex da 35mila euro, arrestato 29enne

Venerdì pomeriggio gli agenti di polizia di Pinarella hanno arrestato Ciro Pugliese per rapina e lesioni aggravate. Il 29enne di Napoli aveva ancora il Rolex in mano quando è stato immobilizzato dalla polizia. Il giovane era entrato in azione poco prima in via delle Paratoie a Cervia dove ha assalito un turista tedesco che indossava un Rolex del valore di 35mila euro. Così ha strappato il prezioso oggetto al passante ed è fuggito, ma il suo tentativo è stato annullato dal tempestivo intervento della volante del posto estivo della polizia.

Come riporta il Resto del Carlino sabato mattina il 29enne di Napoli si è presentato in tribunale a Ravenna e alla fine dell’udienza il giudice ne ha convalidato l’arresto optando per la custodia cautelare in carcere. Pugliese ha ammesso di essere giunto in Romagna, venerdì mattina, in treno in cerca di qualcosa da rubare, ha parlato di “scemenza” ma ha ammesso tutto sottolineando di non trovare lavoro da alcuni mesi. La decisione del giudice sarebbe frutto della natura professionale dell’attività illecita, della gravità dei fatti e della personalità dell’arrestato, nonché i precedenti specifici dell’uomo.