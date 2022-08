“Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno”, Pozzuoli in lacrime per Vincenzo

“Che la terra ti sia lieve Vincenzo Di Fraia , grande lavoratore, ragazzo serio e buono.. Apprezzato e stimato da tutti, soprattutto a Monteruscello, dove gli amici d’infanzia piangono la sua scomparsa”. Questo uno dei messaggi pubblicati sui social per Enzo, giovane papà di Pozzuoli che lascia moglie e due figli. Tanti i messaggi su Facebook per Vincenzo: “Che brutta notizia mi dispiace tantissimo eri un bravissimo ragazzo un grande lavoratore una persona precisa e onesto Dio ti accolga nelle sue braccia condoglianze a tutta la famiglia “Un ragazzo semplice ma soprattutto umano rip amico mio……… buon viaggio….”Che tristezza infinita…una persona seria sempre educato…rip in pace. “Un ragazzo serio onesto ordinato silenzio educato paziente. “E’ sempre così su questa terra se ne vanno sempre i migliori Vincenzo buon viaggio ti ricorderò sempre x il tuo sorriso”.