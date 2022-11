Traffico di droga per il clan Reale, 2 arresti nei quartieri di Napoli. Ieri mattina gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Giovanni- Barra hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via villa San Giovanni, Vincenzo Morra, 43enne napoletano, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’uomo è stato condannato alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessi a Napoli nel 2015.

Nelle stesse ore gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni- Barra hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Marilyn Monroe, Salvatore d’Ambrosio, 43enne napoletano, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessi a Napoli nel 2015.