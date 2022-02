Lutto in Campania, Claudio morto improvvisamente: il corpo trovato nella sua stanza

E’ morto a New York Claudio Mandia, 17enne battipagliese figlio di Mauro ed Elisabetta Benesatto. Conosciutissimi i genitori in città e in tutta la provincia di Salerno, entrambi impegnati nell’azienda di famiglia. Il 17enne battipagliese si trovava a New York: il decesso è avvenuto nel college, dove frequentava gli studi. I genitori Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto lo avevano raggiunto da poco negli Stati Uniti, per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio. Ancora avvolte nel mistero le cause della sua morte. I genitori del ragazzo sono molto conosciuti a Battipaglia, la cui comunità è sotto choc per la tragedia.

Tanti i messaggi sui social: “Era un po’ che non lo vedevamo,se lo avessimo incontrato probabilmente non ci avrebbe salutato e forse non lo avremmo riconosciuto, era sicuramente cambiato molto dal bambino che avevamo conosciuto anni prima nella nostra pizzeria.. La morte di un ragazzo lascia increduli. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, Elisabetta e Mauro ,per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, per i cari nonni (tanto orgogliosi dei suoi nipoti ,e di Claudio che studiava negli Stati Uniti d’America )i parenti, e poi per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti…”