Gratta & Vinci da 2 mln di euro, il biglietto è costato solo 10 euro. Il tabaccaio: “So chi è il fortunato”

Vincita record in una tabaccheria di Terni, dove con un Gratta e vinci “50x Nuovo” da 10 euro un fortunato cliente ha portato a casa un montepremi da 2 milioni di euro. Il fatto risale alla fine del 2021, ma è stato reso noto solo oggi dal titolare dell’attività di via Battisti, Patrizio Proietti, anche per rispettare l’iniziale richiesta del vincitore.

“Un cliente abituale di origine straniera, che però da un po’ di tempo non ho più visto” spiega lo stesso Proietti. Secondo il quale “si tratta della più alta vincita in assoluto registrata a Terni, almeno negli ultimi anni”.

A portare fortuna al vincitore il 17, numero sotto il quale, grattando, erano “nascosti” i 2 milioni. “Quando l’uomo è arrivato con la moglie con il biglietto in mano, per capire come riscuotere la somma, vedere la loro emozione negli occhi è stata molto bello” prosegue il tabaccaio. “E anche io – conclude – ci ho messo un po’ prima di realizzare”. In base all’applicazione della tassa sulle vincite, del 20%, al fortunato giocatore verranno corrisposti 1 milione 600 mila euro. (ANSA).