Colomba al sapore di tortano e uova di Pasqua Kinder, preso d’assalto il risto-bar ‘Melin’ al centro commerciale Il Molino tra Sant’Antimo, Melito e Giugliano

E’ stato letteralmente preso d’assalto il bar, ristorante, pizzeria ‘Melin’, situato all’interno del centro commerciale ‘Il Molino’, tra S. Antimo, Melito e Giugliano. Tantissime persone si sono recate nel punto vendita per acquistare un prodotto unico e squisito: si tratta della ‘Colomba Melin’, ovvero un casatiello a forma del classico dolce di Pasqua che prende il nome dall’attività che lo ha creato. Già nei giorni scorsi le prenotazioni erano sold out, sono state superate anche le più ottimistiche aspettative sul successo della colomba firmata Merlin. Ma non solo. In tanti hanno scelto l’attività situata nel centro commerciale ‘Il Molino’, tra S. Antimo, Melito e Giugliano anche per acquistare le tradizionali uova di Pasqua della Kinder, di varie dimensioni, piccolo, maxi e gigante.

Il bar, ristorante, pizzeria Melin oramai è sempre più famoso, grazie alle sue tante bontà, a partire dal salato. C’è un’ampia scelta tra primi, secondi, panini e pizze. Ottimi anche i dolci Bakery & choccolate’.