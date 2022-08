Colpo da 100mila euro a ‘La Macchia’, la refurtiva rivenduta ai caseifici dell’hinterland casertano

La Polizia di Stato recupera un carico di formaggio del valore di curo 100.000 Il proprietario di una nota ditta di autotrasporti ha presentato lunedì presso la Polizia di Stato una denuncia di furto di un intero carico di formaggio avvenuto in orario notturno di domenica scorsa nell’area di servizio La Macchia dell’Autostrada del Sole.

Venivano attivate immediatamente le indagini da parte della squadra di P.G. compartimentale e della Sottosezione di Napoli Nord e attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza si riusciva dapprima ad individuare i veicoli con i quali era stato trasferito il carico e poi a ricostruirne gli spostamenti, fino ad identificare i luoghi in cui era stata consegnata la merce.

Infatti, poiché il carico rubato consisteva in un particolare tipo di formaggio, il caglio, che viene adoperato per la produzione di mozzarella, la merce era stata depositata dai ladri, preso alcuni caseifici conniventi dell’hinterland casertano. Prima che fossero reimmesse nel mercato, le circa 15 tonnellate di carico, venivano poste in sequestro e le successive indagini, compiute in meno di 48 ore, consentivano di individuare e di deferire all’A.G. due persone, in concorso, per i reati di furto e ricettazione.

Il carico di formaggio sequestrato, stimato in oltre 100.000 euro, posto a disposizione dell’A.G. è attualmente custodito in idonee celle frigo che ne preserveranno le genuinità, fino al rientro in possesso da parte del legittimo proprietario.