Giugliano, il Marconi cerca ancora casa. Pezzella: “Sono fiducioso”

A poche settimane dall’inizio della scuola millequattrocento studenti dell’Istituto superiore “Marconi” di Giugliano sono senza aula. Personale amministrativo, docenti e soprattutto studenti del Marconi sono ancora sprovvisti di una sistemazione adeguata per poter seguire le lezioni.

La storica sede dell’Istituto sita in Via Basile necessita di improrogabili lavori di ristrutturazione, motivo per cui a maggio scorso la sede è stata fatta evacuare da studenti e personale. A seguito dell’ordine di evacuazione è poi giunta la risposta della Città Metropolitana di Napoli. Quest’ultima, competente per materia, ha già pubblicato una manifestazione d’interesse per la ricerca di locali adeguati a Giugliano dentro i quali poter “trasferire” le lezioni. A spiegarlo è il consigliere metropolitano M5S Salvatore Pezzella.

Il suddetto bando è però scaduto lo scorso 29 luglio senza dare frutti. I millequattrocento alunni dell’istituto Marconi sono infatti ancora sprovvisti di una sede dove poter seguire le lezioni. Pezzella pare però non aver perso la speranza: “Sono fiducioso. Cercheremo di risolvere la vicenda agli inizi della prossima settimana – e continua poi – anche se si sapeva da anni che l’edificio aveva bisogno di opere di ristrutturazione“. Nel frattempo però i genitori degli alunni iniziano a perdere la speranza e fanno appello al Comune di Giugliano. Si chiedono inoltre se: “sarà possibile fare in pochi giorni quanto non è stato concretizzato in diversi mesi?“.

L’ipotesi e le polemiche

Un piano B però pare però già esserci, il Comune di Melito ha infatti messo a disposizione degli alunni e personale del Marconi un edificio mai pienamente utilizzato. Questa soluzione non piace però ai genitori che dovrebbero farsi carico delle spese di trasporto se non fosse nelle loro possibilità accompagnarli personalmente. Vi è attesa quindi sulla “caccia al locale” che dovrà concludersi nel minor tempo possibile visto che l’ipotetica struttura dovrebbe essere adattata ed arredata per un’utilizzo scolastico.