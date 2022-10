Rocambolesco incidente a Giugliano, due feriti e un’auto ribaltata

Stasera verso le ore 23 è avvenuto uno spaventoso incidente all’incrocio tra via Limitone e via Pozzo Nuovo a Giugliano. Dai primi rilievi un’auto si è ribaltata probabilmente in seguito all’impatto con l’altra vettura che stava sopraggiungendo e che ha subito ingenti danni alla parte anteriore. Gli autisti hanno riportato diverse ferite lievi che sono state medicate all’ospedale San Giuliano. Sull’asfalto si sono deposti diversi pezzi delle auto coinvolte nello spaventoso impatto.