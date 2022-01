Qualiano in lacrime per Concetta, addio alla ‘maestra di tutti’: “Una mamma per i bimbi”

Lacrime di dolore a Qualiano per la scomparsa di Concetta D’Alterio, la “maestra di tutti”. Insegnante dalla grande empatia e sensibilità, lascia un enorme vuoto in tutta la comunità che in queste ore la ricorda con affetto sui social. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, come quello di Savio, suo ex alunno: “Una delle nostre tante conversazioni, e in una delle ultime, avete espresso parole che mi avevano toccato anima e cuore. Una persona buona, una donna di cuore, una signora per bene, LA MAESTRA DI TUTTI, perché tutti vi conoscevano, questo eravate e resterete Concetta D’Alterio, buon viaggio dal profondo del cuore, da uno dei vostri tantissimi alunni”.

Toccante anche il post di Fortuna: “Mi sarebbe piaciuto poterne fare ancora una d qst serate insieme a te maestra ma il destino anzi il male ha fatto prima e ti ha portato via…ma resterà un ricordo anzi tanti ricordi ke saranno impressi nella mia mente, nella mente delle mamme e dei tuoi alunni dove avrai sempre un posto speciale…ma soprattutto t porterò nel cuore..ciao maestra Concetta D’Alterio”.

“Ciao Concetta D’Alterio è così che voglio ricordarti il tuo materno sorriso ..SEI STATA UNA GRANDE MAESTRA MAMMA.. PER TANTI BIMBI…LE PORTE DEL PARADISO SARANNO APERTE PER TE…GLI ANGELI TI ABBRACCERANNO COME I TUOI BAMBINI…”, scrive Marianna.

Il cordoglio dell’I.C. 2 Don Bosco-Verdi per la maestra Concetta D’Alterio

“Tutta la comunità scolastica dell’I.C. 2 Don Bosco-Verdi partecipa con grande commozione alla perdita della maestra D’Alterio Concetta. Vicini al dolore della famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non ci sono parole per un dolore così immenso, noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, viverti, apprezzare le tue qualità e la tua forza, vogliamo ricordarti, come ti abbiamo sempre vista, sorridente e luminosa. Rimarrai sempre nei nostri cuori”, si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto.

Il post è stato anche ripreso dalla pagina La Voce di Qualiano, che si unisce al cordoglio.

Il post della Pro Loco Qualiano

“Un ennesimo lutto sconvolge la comunità: la maestra Concetta D’Alterio, persona sensibile, attenta alle problematiche sociali e sempre vicina alle realtà associative cittadine, ci ha lasciato. La Pro Loco Qualiano si unisce a quanti la ricordano con affetto e partecipa assieme alla cittadinanza al grave lutto, stringendosi nel dolore della famiglia e di quanti l’hanno voluta bene”, è il messaggio apparso sulla pagina Facebook dell’associazione.