Marano. Si insedia il Colonnello Maiello, oggi sarà in Prefettura per il Comitato per la sicurezza pubblica

di Angelo Covino

Si insedia questa mattina il nuovo sovraordinato alla Polizia Locale. La triade prefettizia composta dal prefetto Gerardina Basilicata, dal questore Giuseppe Garramone e dal dott. Valentino Antonetti, con proprio decreto n.13 del 30 dicembre 2021, ha conferito l’incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale al Sovraordinato Luigi Maiello, attuale comandante della polizia municipale del Comune di Pomigliano d’Arco.

Il Colonnello Luigi Maiello, comandante esemplare, plurilaureato, docente di polizia locale, propositivo ed innovativo, grazie anche ai diversi corsi di formazione e di specializzazione conseguiti, non è nuovo ad incarichi fuori dal suo comune perché è stato Comandante del Corpo di Polizia Locale di Giugliano in Campania, Sant’Anastasia, Cercola, Vico Equense, Afragola nella quale ha condotto diverse indagini contro il clan Moccia e la gestione dei cantieri della TAV, di Casoria e di Cercola, dove nel 2010 ha ricevuto il Premio Eccellenza “Urban Police”.

Maiello, grazie alla sua disponibilità verso la soluzione dei problemi, è stato sovraordinato, con funzioni di Comandante di Polizia Municipale, nel non facile Comune di Casal di Principe, Arzano e Crispano nella fase calda sfociata in scioglimenti per camorra, arresti e ordinanze cautelari di sospensioni dal servizio anche per alcuni caschi bianchi. Operazioni ed arresti che furono eseguiti dai Carabinieri. Con la nomina del comandante Luigi Maiello, la Commissione Straordinaria, si avvale di una figura professionale acclamata di alta capacità operativa che affiancherà le attività già poste in essere dalla stessa Commissione Straordinaria, dalla Polizia locale e dai pochi agenti rimasti in servizio. La fiducia e l’incarico conferito al neo sovraordinato all’area Polizia Municipale con decreto del prefetto di Napoli del 24 dicembre 2021, avrà la durata di sei mesi decorrenti dalla data di effettiva presa in servizio. Una nomina dal forte segnale di legalità, quella del comandante Maiello che ha lo scopo non soltanto della gestione e riorganizzazione della polizia municipale di Marano, compresa l’adozione di tutti gli atti di firma, ma della verifica corretta delle interdittive antimafia e ogni altra attività di contrasto alla criminalità organizzata. Il neo Responsabile della PM, dovrà occuparsi preliminarmente della polizia edilizia, delle attività commerciali ivi compresa la corretta occupazione del suolo pubblico.

Sul tavolo Maiello troverà diverse questioni da affrontare: in primis la carenza di organico, avviare una ripartizione equa degli incarichi e restituire soprattutto la fiducia e la motivazione a chi ci lavora da anni e chi ha sempre lavorato con onestà ed impegno. Intanto il neo Sovraordinato ha già inviato una nota ai dipendenti “NO Vax” di vaccinarsi, pena la sospensione dal servizio, così come indicato dalle vigenti normative. Nello specifico il Comandante ha chiesto a tutto il personale di esibire il green pass. Intanto stamane alle ore 11:00 nella prefettura di Napoli, si svolgerà il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per affrontare la delicata questione relativa all’incendio di 3 vetture della polizia municipale di Pomigliano d’arco, dove Maiello presta servizio. Un vile atto intimidatorio il cui destinatario oltre al sindaco di quel Comune, è sicuramente Maiello. Al momento le indagini sono coordinate dalla Procura di Nola e affidate ai Carabinieri del Gruppo Castello di Cisterna.