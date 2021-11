Condannato per rapina aggravata e spaccio, scarcerato 22enne di Napoli

Era detenuto nel carcere di Aversa per un cumulo di pene di 5 anni di reclusione per rapina aggravata e per spaccio di stupefacenti. Il tribunale di sorveglianza di Napoli, Presidente Dottoressa Elvira Castelluzzo, Magistrato a latere Dott. Francesco Chiaromonte, accogliendo l’istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso ad Ernesto Monaco, 22enne di Napoli, l’affidamento in prova al servizio sociale, stabilendo che la pena sarà espiata prestando attività di volontariato.

Il giovane era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma fu denunciato per evasione per non aver risposto al citofono di casa. Il magistrato di sorveglianza Dott.ssa Angelica Di Giovanni sospese la detenzione domiciliare ed il giovane fu accompagnato presso il carcere di Poggioreale. Fu arrestato dai carabinieri mentre stava nascondendo eroina e cocaina in un anfratto ricavato in un muro. Nel nascondiglio, in una parete di uno stabile di via Comunale Ottaviano, i militari hanno trovato una busta con circa 6 grammi di eroina in dosi pronte per lo spaccio al dettaglio e una dose di cocaina. Al giovane sono stati sequestrati anche 75 euro ritenuti provento dello spaccio.