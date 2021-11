Assalto armato alle Poste nel Casertano, banditi in fuga col bottino da 100mila euro

Rapina a mano armata questa mattina alle Poste di Capodrise. Quattro banditi, come riporta Cronache della Campania, hanno assaltato la sede di via Ariosto poco dopo le 8. I malviventi hanno agito armati e a volto coperto, fuggiti poi grazie all’ausilio di un complice rimasto in auto a far da palo.

Una volta entrati nella filiale, hanno immobiliziato la responsabile, costringendola a consegnargli il denaro contenuto nel forziere. Recuperato il ‘bottino’, i banditi sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Marcianise. Al momento la zona è blindata e interdetta alla circolazione. Intanto è partita la caccia alla banda da parte di militari e polizia.