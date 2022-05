Napoli, ennesima contestazione: nuovo striscione contro De Laurentiis

Ennesimo appello di contestazione per i tifosi del Napoli, ennesimo striscione spuntato in città questa mattina a poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Genoa, ultima stagionale per gli azzurri di Luciano Spalletti in casa. Dopo il volantino contro la squadra che è stato affisso in città nelle ultime ore di ieri, ora i tifosi napoletani puntano nuovamente il dito contro la società. Al centro degli attacchi ci finisce nuovamente Aurelio De Laurentiis e la sua ars oratoria evidentemente non convincente per i tifosi. «ADL? Sempre lo stesso. Non parlare, chiudi il ce**o» si legge dallo striscione affisso oggi in Piazza Sannazzaro, nel centro città. La volgarità condivisa dal messaggio evidenzia l’arrabbiatura dei tifosi; a firmare lo striscione stavolta sono i Vecchi Lions, tra i gruppi organizzati più noti e storici della Curva A napoletana.