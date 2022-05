Follia fuori la discoteca, sparati oltre dieci colpi: centinaia di ragazzi in fuga

Sparatoria post disco: oltre dieci colpi di arma da fuoco esplosi e presumibilmente nessun ferito. È quanto accaduto alle 5 fuori una discoteca su viale Carlo III a San Nicola La Strada dove tra un gruppo di giovani all’esterno della discoteca è nato un diverbio, successivamente sono stati esplosi circa una decina di colpi di arma da fuoco. Al sentore dei colpi esplosi i ragazzi si sono dati alla fuga. Sono state allertate le forze dell’ordine.

In pochi minuti sul posto sono sopraggiunte volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta e pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale del Capoluogo. Al via le indagini per cercare di ricostruire i concitati momenti che hanno portato all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

Dalle prime testimonianze dei presenti alcuni giovani individuati come presumibili autori del gesto si sono dati alla fuga poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al vaglio i presidi ospedalieri limitrofi per eventuali accessi per ferite d’arma da fuoco.