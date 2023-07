PUBBLICITÀ

Un blitz della Polizia Locale di Aversa, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, insieme all’Asl, ha portato alla sospensione di un bar ristorante di Aversa. Durante le verifiche le forze dell’ordine hanno riscontrato numerose irregolarità. È emersa la mancanza della documentazione sulla sicurezza dei dipendenti, la valutazione dei rischi, il piano di emergenza e la formazione del personale. Hanno inoltre poi riscontrato problemi di tracciabilità per alcuni alimenti esposti e pronti per la vendita.

Le conseguenze per il bar ristorante di Aversa

L’azienda in seguito al controllo, a causa della mancanza della documentazione prevista dal decreto legislativo 81/2008, è stata sospesa dall’ attività, e le autorità hanno effettuato sanzioni per un totale di 8.900 euro. Ulteriori multe, per un importo di 1.500 euro, sono state effettuate a causa della mancata tracciabilità degli alimenti. Durante l’operazione, le autorità hanno sequestrato circa due chilogrammi di cibo non tracciato.

L’impegno delle autorità locali

La Polizia Locale di Aversa insieme all’Asl Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta 2, ha condotto ispezioni mirate presso diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli sono scaturiti da una richiesta di maggiore impegno nella sorveglianza alimentare e sulla sicurezza sul lavoro. Tale invito era emerso durante un tavolo sulla sicurezza urbana presso la Prefettura di Caserta, presieduto dal Vice Prefetto Biagio Del Prete.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione dei documenti e della tracciabilità degli alimenti, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e garantire prodotti sicuri. Il popolo si auspica che l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza alimentare e la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro continuino a essere effettuati per tutelare la loro sicurezza.