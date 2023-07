Yop!: nuovo official communication partner di Pallacanestro Varese

PUBBLICITÀ

Pallacanestro Varese affida le attività di Communication Partners all’agenzia varesina Yop! per la stagione 2023-2024. L’agenzia supporterà la società sportiva varesina nella valorizzazione della squadra e in tutta l’attività di communication corporate ed eventi.

L’agenzia, forte di una consolidata esperienza nell’event management e nella comunicazione corporate e sportiva, firmerà il restyling grafico della brand identity della società, della divisa e delle attività di creatività e comunicazione offline e online (interni ed esterni al campo da gioco) della nuova stagione 2023-2024.

Un nuovo partner strategico che supporterà costantemente il team marketing, comunicazione e ufficio stampa del club biancorosso, affiancandolo anche in una serie di attività speciali dedicate agli sponsor ed ai partner per dare maggiore visibilità e valore all’interno del contesto sportivo.

Un sodalizio che si inserisce all’interno di una strategia più ampia, messa in campo per raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita, nazionali e internazionali.

«Siamo davvero contenti di annunciare questa collaborazione con Yop! a supporto dell’area marketing e comunicazione della società. -affermano Francesco Finazzer Flori, responsabile Marketing ed Eventi e Marco Gandini, responsabile Comunicazione e Stampa- Per questa stagione continuerà il nostro impegno per potenziare l’immagine di un’eccellenza sportiva che vuole diventare riconosciuta e un punto di riferimento non solo nel contesto nazionale, senza ovviamente dimenticare le radici e le origini fortemente radicate alla città e la popolo varesino».

«Molto felici per questo nuovo progetto, -affermano Alessia Mathlouthi e Michela Vitella, titolari di Yop!- prima di tutto perché siamo tifose biancorosse da sempre e, in secondo luogo, perché con questa partnership accresciamo ancora di più la nostra presenza nell’ambito della comunicazione e del marketing sportivo. Da subito abbiamo condiviso con lo staff biancorosso una strategia fortemente radicata sul territorio ma in grado di portare frutti e messaggi anche al di fuori della regione e dei nostri confini».

La collaborazione è partita con la campagna di comunicazione “Your Story, Our Story”, slogan che accompagnerà la Pallacanestro Varese per tutta la stagione 2023-2024. Un messaggio forte che vuole proprio sottolineare il legame con la storia, con il tessuto della conoscenza e con la cultura locale di una comunità che continua a tramandare di generazione in generazione la sua passione e fede per il club.