Lotta al ‘motorino selvaggio’, raffica di sanzioni e controlli a Secondigliano

Un’azione ad ampio raggio come nel quartiere non avveniva da anni. È quella avvenuta ieri a Secondigliano grazie agli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito), dai carabinieri della locale stazione (guidati dal maresciallo Luigi Di Pastena) e dagli uomini della polizia locale (guidati dal tenente colonnello Vincenzo Tarallo). Gli uomini in divisa hanno svolto un servizio di controllo del territorio in modalità Alto Impatto finalizzato al rispetto delle norme del codice della strada.

Tra le strade ‘interessate’ dai controlli figuravano via delle Dolomiti, via Cassano, corso Secondigliano e piazza di Vittorio.

Durante tale servizio sono in particolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria un soggetto in ordine al reato di guida senza patente reiterata nel biennio; controllate inoltre 87 persone, di cui 25 pregiudicate ed un minore; sono state controllate 56 autovetture; controllati 17 motoveicoli, gli stessi sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo; in tutto sono state elevate 39 contravvenzioni mentre sono stati segnalati all’Autorità competente due soggetti pregiudicati.