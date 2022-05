Summit armato a Scampia, domiciliari per il ras di ‘Abbasc Miano’

Era stato arrestato nell’aprile del 2020 mentre partecipava ad un summit armato a Scampia (leggi qui l’articolo). Gli agenti del commissariato di Scampia sorpresero cinque persone in una lussuosa abitazione della III traversa Cupa Arianova al confine tra Scampia e Secondigliano. Tentarono la fuga ma i poliziotti li bloccarono rinvenendo cinque pistole, di cui due con matricola cancellata, e 76 cartucce di diverso calibro. Per uno dei componenti di quel gruppo nei giorni scorsi è arrivata la scarcerazione: Christian Celentano, 26enne di Miano, ha ottenuto infatti gli arresti domiciliari. Merito del suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, che è riuscito ad ottenere per lui la nuova misura grazie anche all’esclusione dell’aggravante mafiosa da parte dei giudici della Corte d’appello di Napoli. Nel novembre dello scorso anno Celentano era stato condannato a tre anni e otto mesi con l’esclusione dell’aggravante insieme agli altri componenti del commando, Eduardo Franco Romano (suocero del leader di Abbasc Miano Matteo Balzano risultato proprietario della villetta dove scattò il blitz), Giuseppe Scarpellini (padre del giovane ras Salvatore Scarpellini), Giovani Strazzullo e Antonio Ramaglia. I loro legali in quella circostanza riuscirono a ottenere una pena ben più lieve rispetto al primo grado evidenziando che non vi fossero prove circa il fatto che le armi trovate in loro possesso potessero servire per compiere agguati di stampo camorristico.