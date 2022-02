Controlli nei bar, ristoranti e locali a Napoli: scattano le multe per mascherine e green pass. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del NAS (Nucleo anti sofisticazione) e quelli della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia e nel centro storico.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, via Toledo, via Dei Mille, piazza dei Martiri, piazza San Pasquale e nelle aree limitrofe sono state identificate 143 persone, di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive dei dispositivi di protezione individuali, e controllati 34 locali commerciali sanzionando un dipendente di un bar in via Vittorio Colonna poiché privo della certificazione verde. Inoltre, nel centro storico, gli operatori hanno identificato 47 persone, controllato 7 esercizi commerciali ed hanno sanzionato il socio di una pizzeria in via Mezzocannone poiché sprovvisto del “green pass”.

CONTROLLI NEI QUARTIERI SPAGNOLI

Ancora, ai Quartieri Spagnoli gli agenti del Commissariato Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno controllato 118 persone, di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina. E’ stata altresì denunciata una persona per guida senza patente poiché recidiva nel biennio.

In particolare, state controllate 13 attività commerciali sanzionandone una in vico Tre Regine poiché non aveva esposto la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) comunale per l’attività di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, una in largo Baracche poiché priva di nulla osta d’impatto acustico e cinque in vico Due Porte a Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine e vico San Sepolcro per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Infine, gli operatori, insieme a personale della Polizia Locale, hanno rimosso 12 veicoli per sosta vietata, sottoposto un veicolo a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca ed hanno contestato una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.

POLIZIA LOCALE, CONTROLLI NELLA MOVIDA

La Polizia Locale di Napoli nelle ultime ore effettuava numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, al Vomero e nel Centro Storico sono stati effettuati 49 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie. Elevati 38 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 151 controlli ed elevati 129 verbali oltre alla rimozione di 42 veicoli con i carri gru, dai controlli scaturivano anche il sequestro penale di un veicolo risultato rubato, 3 sequestri amministrativi e 1 sequestro di merce alimentare.

Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 907 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 8 verbali per il mancato controllo e possesso del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali.

Alto impatto al quartiere Vasto.

Giovedì gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Polizia Municipale- Unità Operativa San Lorenzo e personale della società ANM, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Nazionale, piazza Salerno e via Taddeo da Sessa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 88 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 21 autoveicoli, di cui 11 rimossi per sosta vietata, e contestate 400 violazioni del Codice della Strada per sosta in doppia fila, sosta di veicoli senza titolo di pagamento, mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.