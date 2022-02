Venditore di calzini denunciato a Napoli, spaventava e infastidiva i passanti

Venditore di calzini denunciato a Napoli, spaventava infastidiva i passanti. La Polizia Locale di Napoli nelle ultime ore effettuava numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina. Controlli anche per le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie.

Durante le attività di controllo, all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Capodichino, Agenti della Unità Investigativa Centrale sottoponevano a fermo M.S. Il 37enne napoletano intento alla vendita abusiva di calze. Soprattutto infastidiva e spaventava gli utenti dell’aeroporto. Da accertamenti l’uomo risultava essere pregiudicato. era assoggettato acne da provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane DACUR. Dunque veniva multato e denunciato alla Autorità Giudiziaria.

OLTRE AL VENDITORI DI CALZINI: CONTROLLI ANCHE SUL LUNGOMARE, CHIAIA E VOMERO

Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, al Vomero e nel Centro Storico condotti 49 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 38 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada effettuati 151 controlli ed elevati 129 verbali oltre alla rimozione di 42 veicoli con i carri gru. Dai controlli scaturivano anche il sequestro penale di un veicolo risultato rubato, 3 sequestri amministrativi e 1 sequestro di merce alimentare.

Gli agenti della Municipale effettuavano, inoltre, 907 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali. Elevati 8 verbali per il mancato controllo e possesso del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali.