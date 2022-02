Sollievo per gli ospedali covid in Campania, calano i ricoveri​. Resta stabile l’indice di contagio in Campania. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 8.702 su 68.845 test esaminati.

Ieri il tasso di contagio era pari al 12,76%, oggi è 12,63%. Cala il numero dei decessi: 16 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali diminuiscono ricoveri in terapia intensiva che passano dagli 83 di ieri ai 77 di oggi. stessa situazione per i ricoveri ordinari con 1.339 posti letto occupati (-10 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.702 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.487

Positivi al molecolare: 2.215

Test: 68.845

di cui:

Antigenici: 45.648

Molecolari: 23.197

Deceduti: 16 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 77

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.339

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Covid: dg Asl Napoli 1, terapie intensive quasi vuote

“Abbiamo un solo paziente in terapia intensiva Covid, su sedici posti disponibili, nelle strutture dell’Ospedale del Mare. Quattro pazienti, su otto posti, invece al Loreto Mare. Torniamo pian piano alla normalità, possiamo finalmente tirare il fiato”. Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, descrive a Radio Crc il miglioramento della situazione del covid a Napoli.