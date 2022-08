Controlli nelle case vacanze a Ischia, denunciati per i turisti ‘fantasma’

Lo scorso weekend, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno eseguito un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di via Pendio di Lapillo a Ischia dove hanno verificato che il proprietario, un 60enne di Ischia, non aveva registrato tre ospiti e per tale motivo è stato denunciato per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso, in una stanza del seminterrato, un uomo privo di documenti il quale, una volta identificato per un 31enne dello Sri Lanka, è risultato irregolare sul territorio nazionale e lo hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

LA GUARDIA DI FINANZA IN AZIONE A ISCHIA

Parallalemante le fiamme gialle isolane hanno inoltre individuato 7 lavoratori “in nero” impiegati presso un albergo e un ristorante nei confronti dei quali, oltre alla maxi sanzione quantificabile in complessivi 25.200 euro, si è proceduto alla segnalazione alla competente Autorità per la sospensione dell’attività. Stante inoltre il notevole flusso turistico verso Ischia, le Fiamme Gialle hanno eseguito mirati controlli nei Comuni dell’isola finalizzati alla verifica della regolarità dei contratti di locazioni di carattere stagionale, denunciando 7 soggetti per le mancate comunicazioni previste dall’Autorità di pubblica sicurezza.