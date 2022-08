Tromba d’aria in Salento, a Melendugno alberi sradicati e pali della luce caduti [video]

Tromba d’aria e fuggi fuggi di bagnanti in Salento sul litorale delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso e San Foca. Sono queste le immagini apocalittiche registrate in Salento, dove il forte maltempo ha causato danni incredibili.

Il video della tromba d’aria che ha colpito Melendugno

Il vento ha sradicato alcuni alberi, ha divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali e i pali delle luce, alcuni dei quali sono caduti in strada. Non ci sarebbero feriti. Un albero in particolare si è abbattuto su un’auto in sosta a Torre Sant’Andrea, danneggiandola pesantemente: solo per caso in quel momento non c’era ancora nessuno all’interno del veicolo. Le strade in pochi minuti sono diventate impraticabili e i collegamenti sono rimasti interrotti fino alla fine della violenta perturbazione.

