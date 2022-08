Quarto in lacrime per Ciro, il noto commerciante morto dopo l’incidente

Lacrime di dolore a Quarto per la scomparsa di Ciro Sica. L’uomo, noto gestore di una salumeria, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. A riportare la notizia è cronacaflegrea.it. I fatti sono accaduti ieri verso ora di pranzo. Ciro si è schiantato con il furgone contro il guardrail. A causare l’incidente sarebbe stato un malore improvviso. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra qualche giorno Ciro avrebbe compiuto 50 anni.

Tantissimi i post di cordoglio apparsi sui social. “Ciao amici & clienti …. Mi hai scioccato …. Non posso crederci … una persona sempre allegra e sorridente nonostante le mille difficoltà della vita …” si legge. E ancora: “Agosto…. ancora una volta mi hai portato via qualcuno.. Ciro Sica sono incredula di tutto ciò, mancherai per sempre cuore mio”.