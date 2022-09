Secondo alcune indiscrezioni riportate da diverse testate, sarebbero possibili i controlli a campione della polizia locale, che verrebbe autorizzata a dare multe, la cui entità sarebbe ancora da definire. Il piano Cingolani “relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato” prevede da 20 a 19 gradi per gli stabili con riscaldamento centralizzato e un’ora in meno di copertura. Ma c’è il nodo controlli per chi ha l’autonomo. Ed è qui che interverrebbero i vigili urbani con passaggi a campione. Che cosa ci aspetta, quindi? Ci troveremo i vigili sull’uscio di casa pronti a controllare il termostato ed eventualmente a sanzionaci per non aver rispettato i parametri stabiliti dal governo? Per Cingolani non è proprio così.

Il ministro ha detto a Repubblica che l’obiettivo dell’esecutivo è responsabilizzare i cittadini. “Spiegheremo che con piccole azioni si possono realizzare grandi risparmi, ma non puntiamo sulla coercizione”, ha spiegato. “Le misure di risparmio sono prima di tutto legate alla consapevolezza e alla responsabilizzazione dei cittadini. Nelle abitazioni private ovviamente si farà ricorso a misure volontarie”. A sentire Cingolani, per ora non sono previsti controlli a tappeto e nessuno entrerà nelle case degli italiani per verificare se esagerano con i termosifoni o fanno docce troppo lunghe. Nessuna multa verrà comminata a chi non aderirà alle misure di risparmio energetico dettate dal governo. Potrebbe esserci qualche controllo a campione negli edifici pubblici o nei condomini, sul riscaldamento in particolare, ma non nelle abitazioni private. Insomma: per il momento, a sentire il responsabile della Transizione ecologica, nessuno vi suonerà al campanello per controllare se il vostro termosifone è troppo alto.