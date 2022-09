Costretto a mettere la maglia del Napoli al contrario, Antonio avrà una medaglia

Il piccolo Antonio avrà una medaglia. Il bimbo francese di 9 anni costretto a indossare la maglia del Napoli al contrario allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà ricevuto alle 18.30 di domani, venerdì 9 settembre, a Palazzo San Giacomo, dal sindaco Gaetano Manfredi e dal consigliere comunale Luigi Musto. Ad accompagnarlo ovviamente il papà, che insieme a lui fu vittima di un becero comportamento in occasione del match tra Fiorentina e Napoli.

Al momento di entrare allo stadio, gli fu “consigliato” di non indossare la maglia di Mertens per evitare “problemi”. Una volta seduti, e dopo aver ricevuto minacce e intimidazioni, il piccolo fu costretto a mettersi la maglia al contrario e nascondere quindi colori e stemma azzurri. Ad ogni modo, come riporta fanpage.it, dopo aver assistito alla straordinaria vittoria al Maradona dei suoi idoli in Champions League con il Liverpool, Antonio è il papà saranno accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | “Mio figlio di 9 anni costretto a girare la maglia del Napoli”, parla il papà di Antonio

Insulti alla mamma di Spalletti, cori beceri tutta la partita e addirittura un bimbo di 9 anni costretto a girare al contrario la maglia del Napoli. Quello andato in scena domenica sera al Franchi è, purtroppo, l’ennesimo scempio che non fa altro che ledere alla credibilità del calcio italiano.

Il piccolo tifoso apparso in mondovisione con la maglietta azzurra messa alla rovescia si chiama Antonio ed è un bimbo francese di 9 anni. Fino ad oggi aveva già assistito alle partite dei suoi idoli a La Spezia e a Roma, in attesa di fare il suo “debutto” al Maradona (forse ad ottobre). Il papà, in esclusiva alla redazione di SerieANews.com, ha raccontato dell’evolversi degli eventi che hanno portato al “drastico” gesto. “Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del Napoli – dice l’uomo al sito – ma ai cancelli, per la prima volta, gli steward ci hanno bloccato. Non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri”.

“Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati alle ringhiere che affacciano sul campo, ma diverse persone hanno iniziato a inveirci contro. Non me lo aspettavo, la cosa mi ha innervosito ed i toni si stavano alzando in maniera preoccupante” spiega ancora il papà.

Da qui la decisione di sopperire in qualche modo: “Per evitare problemi abbiamo deciso di spostarci, e gli steward hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Non ne avevamo altre, così l’ha dovuta indossare al contrario. Almeno ha funzionato: ci hanno lasciato in pace”.