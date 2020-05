Nuovo caso di coronavirus a Portici, lo sfogo del sindaco: «Dedicato ai deficienti senza mascherina»

Assisto quotidianamente a scene incredibili, un branco di imbecilli che utilizzano la mascherina solo se vedono passare nelle loro vicinanze una pattuglia delle Forze dell’Ordine, e che se vengono fermati trovano le scuse più idiote per giustificare la loro imbecillità.Forse non si è capito bene che utilizzare correttamente la mascherina(coprendo naso e bocca) è innanzitutto un dovere civico verso gli altri e se stessi e poi è anche un obbligo.Controllare tutti i Cittadini di una Città di 60.000 persone che di fatto ci vivono ed in più quelli che ci vengono da altri Comuni necessiterebbe di 50.000 tra agenti e soldati ben motivati ed addestrati, la realtà’ dei numeri delle forze dell’ordine sul nostro territorio è molto diversa ovviamente.Tanto per chiarire le idee a centinaia di persone che scrivono a me chiedendomi dei controlli vorrei far presente che l’autorità di pubblica sicurezza non è il sindaco ma il dirigente del commissariato di polizia e ad oggi sono in grado di comunicare unicamente le multe elevate dalla polizia municipale per il mancato utilizzo delle mascherine, parliamo di circa 40 multe al giorno.Se dovessimo continuare con questa scellerata indisciplina ed irresponsabilità’ in quasi tutte le Città della Campania i contagi comunque continueranno ed il ritorno alla “normalità” sara’ molto dilazionato nel tempo con gravi conseguenze per le nostre vite e le attività produttive e commerciali ancora sospese vanificando l’ottimo comportamento avuto da tantissimi Cittadini e l’ottimo lavoro del Presidente della Regione, della Unità di Crisi Regionale, degli operatori della sanità campana e di tantissimi sindaci.