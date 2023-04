Corsa del 118 da Qualiano a Marano, 53enne salvata dopo il malore

PUBBLICITÀ

Stamattina una donna è salvata dalla postazione del 118 di Qualiano dopo aver perso la coscienza. L’equipaggio, coordinato dal dottore Cecere, è stato allertato dalla Centrale Operativa di Pozzuoli per una paziente 53enne a Marano. In pochi minuti il personale sanitario è giunto sul posto e, immediatamente, ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dunque grazie l’ausilio del Glidescope, il nuovo laringoscopio elettronico in dotazione ai mezzi dell’Asl Napoli 2 nord, hanno intubato la paziente in maniera rapida.

Dopo l’intervento dell’equipe la donna ha ripreso il battito cardiaco (ROSC) ed è stata trasferita immediatamente al Pronto Soccorso di Giugliano dove è stata presa in cura dai rianimatori. “Ebbene si, i veri Angeli custodi sono coloro che in pochi minuti corrono in tuo soccorso e ti salvano la vita. Complimenti agli equipaggi, e ricordate cari followers….questi uomini e donne che tutti i giorni salvano vite sono gli stessi che qualcuno aggredisce senza pietà!“, scrive la pagina dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

PUBBLICITÀ

Attimi di paura a Qualiano, travaglio nel bagno di casa: mamma e figlio salvati dall’intervento del 118

Emozionante il gesto di cui si è reso protagonista, nella notte del 22 marzo, il personale del 118 a Qualiano. Sono da poco passate le 2 e l’ambulanza di Qualiano, in concomitanza con l’auto medica di Varcaturo, vengono allertate per una donna in travaglio nella stessa Qualiano.

Il parto andato a buon fine grazie all’intervento dei sanitari

In una manciata di minuti, l’equipaggio dell’ambulanza è sul posto e, una volta entrati in casa, i soccorritori hanno trovato la mamma in bagno con il piccolo Claudio ancora attaccato al cordone ombelicale.

L’autista soccorritore ha avvolto il piccolo nel telo termico e si parte in direzione del pronto soccorso, dove il piccolo e la mamma vengono affidati al personale medico. Squadra composta dall’autista Danilo De Persis e dall’infermiera Maria Pesce.

A riportarlo, “Nessuno tocchi Ippocrate”.