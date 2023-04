Si arrampica ed esce in 30 secondi: il topo d’appartamento più veloce di Napoli ripreso dalle telecamere

PUBBLICITÀ

Mentre i complici fanno da palo ed attendono sul lato opposto della strada tenendo d’occhio la situazione, lui, il ladro, dopo essersi assicurato che la zona fosse libera da occhi indiscreti, passa all’azione. Si arrampica sulle tubature e si introduce in un appartamento. Tutto in meno di 30 secondi. È ciò che si vede in un filmato, registrato a Via Posillipo nei pressi di Palazzo Petrucci, che un cittadino ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.



“Sappiamo che il topo d’appartamento è entrato in quella casa mentre i proprietari dormivano. Ma la donna di casa si è svegliata ed ha messo in fuga il ladro”, ha commentato Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli. “Come stiamo denunciando da tempo, nessuno è più al sicuro, nemmeno in casa propria. Più volte abbiamo assistito ad episodi in cui dei rapinatori si sono introdotti nelle abitazioni armati mentre dentro vi erano i proprietari che sono stati presi in ostaggio. O altri in cui i malviventi hanno portato via tutto, anche i ricordi di una vita, dopo aver sfondato la parete per portare via una cassaforte, come accaduto a Quarto. Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno vivere nel terrore e subire questi soprusi? Serve un nuovo piano sicurezza: più agenti, più videosorveglianza e pene più aspre”.

