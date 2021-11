Oltre 800 contagi in Campania, no-vax e scuole preoccupano De Luca

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 12 novembre 2021. Sono 869 i positivi del giorno su 26.309 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 5 vittime (nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri).

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 290

La preoccupazione di De Luca, preoccupano no-vax e scuole

La quarta ondata covid comincia ad allertare Vincenzo De Luca, infatti, il Presidente della Regione Campania ha esternato la sua preoccupazione nella diretta Facebook odierna. “Siamo nella quarta ondata del contagio Covid, il motivo credo che sia abbastanza chiaro a tutti noi. Pesano le centinaia di migliaia di mancate vaccinazioni e, in alcune zone del paese, in modo particolare Friuli, Veneto, la città di Trieste, le manifestazioni irresponsabili dei no vax. In Campania oggi abbiamo altri 869 positivi, la grande maggioranza è vaccinata e non ci sono ricadute preoccupanti. Ma dobbiamo sapere che se cresce la percentuale noi avremo i nostri ospedali di nuovi ingolfati di pazienti Covid“, dichiara il Presidente della Regione.

LA SITUAZIONE DELLE SCUOLE

“L’obiettivo è completare fra novembre e metà dicembre la vaccinazione di tutto il personale scolastico, cioè 170mila persone. È essenziale perché il personale scolastico è quello più esposto, perché la fascia di alunni sotto i 15 anni è quella meno vaccinata, e i bambini non vaccinati sono veicolo di trasmissione del contagio. C’è quindi una prima esigenza di protezione del personale scolastico dal contagio. Poi c’è l’esigenza di non chiudere di nuovo le scuole, però è evidente che, se dovessimo avere il moltiplicarsi di decine di focolai, la chiusura diventa inevitabile“, dichiara De Luca.