Covid in Campania, continua a salire l’indice di contagio: oltre 800 positivi in 24 ore

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 29 novembre 2021. Sono 820 i positivi del giorno su 16.193 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 4 vittime (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 24.

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 309.

Allerta posti letto covid in Italia: “In 3 regioni reparti pieni oltre soglia”

In Italia sale al 9% a percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid. Sono 7 le regioni che vedono un aumento, di cui 3 superano il livello di allerta del 15%: Friuli Venezia Giulia, che arriva al 22%, Valle d’Aosta e Pa di Bolzano al 18%, Campania al 9%, Abruzzo, Pa di Trento e Veneto all’8%.

Questo emerge dal monitoraggio quotidiano di Agenas, che confronta i dati del 28 novembre con quelli del giorno precedente. Per le terapie intensive, il valore in Italia resta al 7% ma sale in 5 regioni: al 10% nel Lazio, all’8% nella Pa di Trento, al 7% in Molise e Sardegna, balza all’11% in Umbria.

​Nell’ambito dell’attività di Sorveglianza Covid della Regione Campania, è stato completato questa mattina il sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dall’Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. Con lui, sono risultati positivi alla nuova variante B.1.1.529, anche la moglie e i suoi due figli. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologia NGS, di cui è dotato il laboratorio del Ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.​

I 4 pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino. “Esprimiamo apprezzamento – ha dichiarato il Presidente De Luca – per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento. Seguiremo con la massima attenzione questo caso con grande attenzione al tracciamento“.